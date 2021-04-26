الخليج 365 يكشف.. أسباب خلاف كارتيرون ونبيه.. وتدخل إدارة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك، أسباب الخلاف الذي نشب بين باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق وأسامه نبيه المدرب العام، والذي تدخلت لجنة إدارة النادي لحله.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى وجود ثلاثة أسباب تسببت في الخلاف بين الطرفين، كان أولهم كان رغبة كارتيرون في عدم الاعتماد على عدد كبير من اللاعبين الناشئين ضمن الفريق الأول في الفترة الحالية.

وقال المصدر: "كارتيرون لا يرغب في الاعتماد إلا على عنصرين أو ثلاثة من الناشئين في الفترة المقبلة، بينما يطمح نبيه للاستعانة بعدد كبير خاصة أنه كان من المسؤولين عن فريق الأمل في النادي".

وأكمل: "حراس مرمى الفريق تسبب في جزء من الأزمة أيضًا خاصة بعد تصريح محمد عواد الأخير".

وأضاف: "قرار كارتيرون أيضًا بمنع أي عضو في الفريق من التصريحات الإعلامية سواء من الجهاز الفني أو اللاعبين كان له دورًا أيضًا في المشكلة، لكن إدارة النادي ترى أن هذه الأمور بسيطة وسيتم حلها".

وأوضح: "نبيه سيتواجد مع الفريق بشكل طبيعي خلال مواجهة الزمالك والبنك الأهلي اليوم في الدوري، الأمر سيتم حله بين الطرفين خلال الساعات المقبلة".

واختتم: "كارتيرون لم يطلب ضم سامي الشيشيني للجهاز الفني للزمالك، نبيه مستمر مع الفريق بشكل طبيعي وأي خلاف سيتم حله سريعًا".