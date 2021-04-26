الأهلي: إعلان خطة التمويل والجدول الزمني للاستاد على هامش وضع حجر الأساس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح شريف فؤاد المتحدث الرسمي للنادي الأهلي أن الإعلان عن خطة التمويل الخاصة باستاد الأهلي الجديد، بالإضافة إلى وضح حجر الأساس سيكون على هامش وضع حجر الأساس.

وقال فؤاد في تصريحاته لقناة "الأهلي" الفضائية: "هناك خطة سيعلن عنها الأهلي بخصوص التمويل، والجدول الزمني ومكونات المدينة الرياضية وذلك على هامش وضع حجر الأساس".

وأعلن الأهلي مساء الأحد الحصول على كافة الموافقات الخاصة ببناء ستاد الأهلي الجديد في مدينة الشيخ زايد، على أن يتم وضع حجر الأساس أول مايو القادم.

ويعمل الأهلي على مدار سنوات من أجل بناء ستاد خاص به بعد عقود من منع اللعب في المباريات الرسمية على ملعبه التاريخي ستاد مختار التتش بالجزيرة.

واتفق مجلس إدارة الأهلي منذ عدة أشهر مع شركة استادات على تسمية ستاد السلام باستاد الأهلي we السلام، بموجب عقد رعاية ينتهي بانتهاء النادي من انشاء الاستاد الخاص به.