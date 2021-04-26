اخبار الرياضه

الأهلي: إعلان خطة التمويل والجدول الزمني للاستاد على هامش وضع حجر الأساس

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح شريف فؤاد المتحدث الرسمي للنادي الأهلي أن الإعلان عن خطة التمويل الخاصة باستاد الأهلي الجديد، بالإضافة إلى وضح حجر الأساس سيكون على هامش وضع حجر الأساس.

وقال فؤاد في تصريحاته لقناة "الأهلي" الفضائية: "هناك خطة سيعلن عنها الأهلي بخصوص التمويل، والجدول الزمني ومكونات المدينة وذلك على هامش وضع حجر الأساس".

وأعلن الأهلي مساء الأحد الحصول على كافة الموافقات الخاصة ببناء ستاد الأهلي الجديد في مدينة الشيخ زايد، على أن يتم وضع حجر الأساس أول مايو القادم.

ويعمل الأهلي على مدار سنوات من أجل بناء ستاد خاص به بعد عقود من منع اللعب في المباريات الرسمية على ملعبه التاريخي ستاد مختار التتش بالجزيرة.

واتفق مجلس إدارة الأهلي منذ عدة أشهر مع شركة استادات على تسمية ستاد السلام باستاد الأهلي we السلام، بموجب عقد رعاية ينتهي بانتهاء النادي من انشاء الاستاد الخاص به.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا