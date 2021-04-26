نشرة الأحد.. إصابة البدري بكورونا.. وطائرة الزمالك تتأهل لنهائي أفريقيا للأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - محرر- الخليج 365

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الأحد 25 ابريل 2021.

رسميًا.. الأهلي يحصل على موافقات بناء الاستاد.. وحجر الأساس أول مايو

بمشاركة المحمدي.. أستون فيلا يخطف نقطة من ويست بروميتش بهدف قاتل

صدام قوي بين الترجي والزمالك في نهائي بطولة أفريقيا للطائرة

العدوي حكمًا لمباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

عادل رقم ليفربول.. سيتي يتوج بأول ألقاب الموسم

طائرة الزمالك تتأهل إلى نهائي بطولة أفريقيا للأندية

برشلونة يستعيد وصافة الليجا بثنائية جريزمان أمام فياريال

أبوريدة ومجاهد وبركات في قرعة كأس العرب

إصابة حسام البدري بكورونا