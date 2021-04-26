عودة أوباما وشيكابالا لقائمة الزمالك لمواجهة البنك الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي

أعلن الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن قائمة مباراة البنك الأهلي.

وتقام مباراة الزمالك والبنك الأهلي في التاسعة والنصف من مساء غد الإثنين، على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت القائمة عودة كل من محمود علاء من الإيقاف، ومحمود عبد الرازق شيكابالا ويوسف إبراهيم "أوباما" بعد التعافي من الإصابة.

وعرفت قائمة الفريق الأبيض، غياب محمد عبد الشافي ظهير أيسر الفريق، لإصابته بفيروس كورونا.

وضمت قائمة الزمالك كلا من:

حراسة المرمى : محمد أبو جبل – محمود جنش.

الدفاع: عبد الله جمعة – محمود حمدي "الونش" – محمود علاء – محمد عبد السلام – حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد أشرف "روقا" – محمود عبد العزيز – إسلام جابر – يوسف إبراهيم "أوباما" – أحمد سيد "زيزو" – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أشرف بن شرقي.

وفي الهجوم: مروان حمدي – سيف الدين الجزيري- حميد أحداد- حسام أشرف.