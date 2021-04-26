الأهلي يستعيد ورقة غائبة بداية مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

كشف مصدر بالنادي الأهلي، أن لاعب وسط الفريق حمدي فتحي من المقرر أن يعود للمشاركة في التدريبات الجماعية في غضون 10 أيام من الآن.

وأضاف المصدر في تصريحات عبر "الخليج 365" مساء الأحد، أن حمدي فتحي ربما يكون جاهزًا للمشاركة في مباراة الزمالك والمقرر لها في العاشر من الشهر المقبل.

المصدر أشار إلى أن حمدي فتحي كان مثاليًا لدرجة كبيرة خلال برنامجه التأهيلي إلى جانب حفاظه على وضع يده دون حركة لذا جاءت الآشعة التي خضع لها قبل ساعات مطمئنة.

وأوضح المصدر - الذي رفض الكشف عن اسمه - أن فتحي لائق من الناحية البدنية من خلال خوضه لتدريبات في الجيم إلى جانب الجري حول الملعب.

ويسعى بيتسو موسيماني المدير الفني الجنوب أفريقي لاستعادة العديد من العناصر البارزة في صفوف فريقه بالفترة المقبلة في ظل الإصابات التي ضربت الفريق في الفترة الماضية.

وغاب حمدي فتحي عن المشاركة في المباراة الماضية بسبب الإصابة التي تعرض لها في الذراع مما أدى إلى اعتماد موسيماني على الثلاثي عمرو السولية وأليو ديانج وأكرم توفيق في وسط الملعب.

جدير بالذكر أن الأهلي يستعد حاليًا لمواجهة المصري البورسعيدي يوم الأربعاء المقبل ضمن الجولة المؤجلة من الأسبوع الخامس عشر بمسابقة دوري we المصري.