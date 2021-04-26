رسميًا.. الأهلي يحصل على موافقات بناء الاستاد.. وحجر الأساس أول مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب اجتماعًا مساء اليوم لمناقشة العديد من الموضوعات الخاصة بالنادي.

وقدم الخطيب خلال الاجتماع إلى مجلس الإدارة تفاصيل الخطوات العديدة التي قام بها على مدار الشهور الماضية، وتواصله المستمر مع الجهات المسئولة، التي أثمرت عن حصوله على الموافقات اللازمة على إنشاء استاد النادي الأهلي الجديد على أرض النادي بمدينة الشيخ زايد.

وأكد الخطيب عن التعاون اللا محدود الذي لاقاه من المؤسسات الوطنية بالدولة، والذي بدا واضحًا وكبيرًا في دعم الرياضة المصرية وتذليل كل العقبات ومساندة كافة الأندية والكيانات الرياضية ومن بينها النادي الأهلي، الأمر الذي ساعد في إنجاز هذا الملف والحصول على الموافقة النهائية.

وناقش المجلس الخطوات التنفيذية القادمة للبدء فوراً في تحقيق حلم ملايين الأهلاوية.

وقرر مجلس الإدارة وضع حجر الأساس لاستاد النادي الأهلي الجديد يوم السبت الموافق 1-5-2021.