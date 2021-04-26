"مواجهات قوية وصراع مثير".. من يحسم لقب الليجا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

يشهد الدوري الإسباني هذا الموسم، صراع مثير على اللقب، بين أندية المربع الذهبي في جدول ترتيب "الليجا، مع تبقي 5 جولات على نهاية البطولة.

وتتصارع أندية أتلتيكو مدريد، ريال مدريد، برشلونة وإشبيلية على لقب الدوري الإسباني هذا الموسم، حيث يعتبر الفارق بين الأندية الأربعة متقارب للغاية.

وحافظ أتلتيكو مدريد على صدارة جدول الترتيب، على الرغم من خسارته من أتلتيك بلباو، اليوم الأحد، ولكن خسارته أعادت المنافسة للأندية الثلاثة الأخرى.

ويأتي جدول ترتيب الليجا كالآتي:

1- أتلتيكو مدريد 73 نقطة من 33 مباراة.

2- برشلونة 71 نقطة من 32 مباراة.

3- ريال مدريد 71 نقطة من 33 مباراة.

4- إشبيلية 70 نقطة من 33 مباراة.

ويملك فريق برشلونة أفضلية مباراة مؤجلة من الجولة 30 في الليجا أمام غرناطة، وذلك بسبب مشاركته في نهائي كأس ملك إسبانيا أمام أتلتيك بلباو.

المواجهات المتبقية للأندية في الجولات الخمس الأخيرة

ويتبقى لنادي أتلتيكو مدريد مواجهات إلتشي، برشلونة، ريال سوسيداد، أوساسونا وبلد الوليد.

ويتبقى لنادي برشلونة مواجهات غرناطة، فالنسيا، أتلتيكو مدريد، ليفانتي وسيلتا فيجو وإيبار.

ويتبقى لنادي ريال مدريد مواجهات أوساسونا، إشبيلية، غرناطة، أتلتيك بلباو وفياريال.

ويتبقى لنادي إشبيلية مواجهات أتلتيك بلباو، ريال مدريد، فالنسيا، فياريال وألافيس.

وقد ترسم الجولة 35 من الليجا، ملامح البطل في الدوري الإسباني، حيث تشهد هذه الجولة مباراتين هامتين لفرق المربع الذهبي، حيث يلعب برشلونة مع أتلتيكو مدريد، ويواجه ريال مدريد نظيره إشبيلية.

فوز أتلتيكو مدريد وإشبيلية على برشلونة وريال مدريد، قد تجعل الأفضلية بين الفريقين للفوز بلقب الدوري الإسباني، حيث سيبقى أتلتيكو في الصدارة وإشبيلية في الوصافة، في حال حافظت الأندية على ترتيبها بعد انتهاء الجولة 34.

وقد يحتل النادي الملكي والنادي الكتالوني المركزين الثالث والرابع في حالة خسارتهما من إشبيلية وأتلتيكو مدريد.