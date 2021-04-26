تقرير.. 3 محطات قد تمنح ليفربول تذكرة دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

عقب تعادل ليفربول المخيب أمام نيوكاسل يونايتد في الجولة 33 من منافسات الدوري الإنجليزي، خرج يورجن كلوب ليؤكد أن فريقه ليفربول لا يستحق فرصة الصعود لدوري الأبطال بالموسم المقبل.

ليفربول يعيش في الموسم الحالي حالة من النتائج المخيبة سواء على الصعيد المحلي أو القاري الأمر الذي جعل بطل الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي وبطل أوروبا في 2019 يكون قاب قوسين أو أدنى من عدم المشاركة في المسابقة القارية بالنسخة القادمة.

وحاليًا يتبقى خمس جولات على نهاية الدوري الإنجليزي مع امتلاك فريق ليستر سيتي - صاحب المركز الثالث - مباراة ضمن مباريات الأسبوع الـ33 مما يعني لدى "الثعالب" ست مباريات.

موقف الأربعة الكبار الآن:

1- مانشستر سيتي (77 نقطة)

2- مانشستر يونايتد (67 نقطة)

3- ليستر سيتي (59 نقطة) مع امتلاكه مباراة مساء الإثنين ضد كريستال بالاس.

4- تشيلسي (58 نقطة)

5- ويست هام (55 نقطة)

6- ليفربول (54 نقطة)

- ماذا يحتاج ليفربول للتأهل؟

قبل الحديث عن لعبة الحسابات أمام ليفربول خمس مباريات لا مجال فيها للخطأ خاصة بعد فقدان أربع نقاط في آخر جولتين بعد التعادل أمام ليدز يونايتد ونيوكاسل يونايتد بنتيجة (1-1).

ليفربول أمامه خمس مباريات ستكون البداية نارية من خلال مواجهة الغريم والعدو التقليدي مانشستر يونايتد ثم ساوثهامبتون وويست بورميتش وبيرنلي وأخيرًا ضد كريستال بالاس.

نتائج ليفربول أمام الفرق الخمسة في الموسم الحالي لم تكن جيدة بعد التعادل أمام مانشستر يونايتد في قمة الدور الأول بالتعادل السلبي والتعادل أيضًا أمام ويست بروميتش والخسارة من ساوثامبتون وبيرنلي مقابل فوز وحيد ضد كريستال بالاس.

ليفربول أيضًا أمام مانشستر يونايتد وعلى ملعب "أولد ترافورد" لا يعرف الفوز في ولاية يورجن كلوب بالدوري الإنجليزي بعد التعادل في آخر ثلاث سنوات.

لكن حسابيًا لا يزال أمام ليفربول فرصة التأهل لدوري أبطال أوروبا بشرط الحصول على 15 نقطة مما يعني الفوز في الخمس مباريات المقبلة مع تعثر تشيلسي المنافس الأول لليفر على المركز الرابع ومن بعده ليستر سيتي.

ليفربول في حال حصوله على 15 نقطة سيعني وصوله للنقطة 69 مما يعني على تشيلسي أو ليستر سيتي الوصول لهذه النقطة فماذا سيكون أمام الثنائي في الجولات المقبلة؟

- 3 محطات نارية في انتظار الثعالب والبلوز

البداية من ليستر سيتي حيث سيكون أمام رفاق جيمي فاردي ثلاث محطات نارية قبل نهاية الدوري الإنجليزي نسخة موسم (2020 - 2021).

ليستر سيتي في الجولة 36 سيخرج لمواجهة مانشستر يونايتد على ملعب "أولد ترافورد" ثم مواجهة منافسه تشيلسي على ملعب "ستامفورد بريدج" في الجولة 37 وأخيرًا مواجهة توتنهام هوتسبير.

وبخلاف المباريات الثلاثة النارية التي ستكون في انتظار ليستر سيتي فالأخير سيلعب ضد كريستال بالاس ثم الخروج لمواجهة ساوثامبتون وبعد ذلك استضافة نيوكاسل يونايتد.

واذا افترضنا خسارة ليستر سيتي مبارياته الثلاثة ضد (مانشستر يونايتد وتشيلسي وتوتنهام هوتسبير) سيكون ليفربول بين الأربعة الكبار وبالطبع عند تحقيق الفوز في جولاته الخمس كما ذكرنا.

أما تشيلسي فالوضع عند "البلوز" تحت الضغط نظرًا لمنافستهم على أكثر من تحدٍ بداية من التواجد بين الأربعة الكبار والمنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا من خلال الوصول لدور نصف النهائي وأيضًا على لقب كأس الاتحاد الإنجليزي بعد عبور مانشستر سيتي والوصول للمشهد الختامي.

تشيلسي سيكون في انتظاره عددًا من المواجهات الصعبة بداية من مانشستر سيتي في الجولة 35 في مباراة ستقام على ملعب "الاتحاد" ومواجهة آرسنال في "ستامفورد بريدج" وبعد ذلك استضافة ليستر سيتي على أن تكون الجولة الأخيرة الخروج لمواجهة "العنيد" فريق أستون فيلا.

وبالطبع فقدان أي نقاط خاصة أن الفارق بين تشيلسي وليفربول 4 نقاط سيعني انتعاش فرص "الريدز" في الوصول لدوري أبطال أوروبا.