بلباو يهزم أتلتيكو مدريد ويشعل الصراع على اللقب

المنامة - ياسر ابراهيم -

فاجأ أتلتيك بلباو ضيفه أتلتيكو مدريد عندما هزمه في الوقت القاتل ليشعل الصراع على لقب الدوري الإسباني.



قدم أتلتيك بلباو خدمة للأندية المنافسة على لقب الدوري الإسباني عندما تغلب على ضيفه أتلتيكو مدريد 2-1 يوم الأحد في المرحلة الثانية والثلاثين من المسابقة.



وتوقف رصيد أتلتيكو مدريد المتصدر عند 73 نقطة وباتت صدارته مهددة من برشلونة الثالث (71) نقطة نظراً لامتلاك زملاء الأرجنتيني ليونيل ميسي لمباراة أقل.



وتقدّم أليكس بيرنغوير بالنتيجة لصالح أصحاب الأرض مبكراً (8) ليخلط حسابات الأرجنتيني دييغو سيميوني الذي اضطر لإشراك الأوروغوياني لويس سواريز والبرتغالي جواو فيليكس في الشوط الثاني.



وتحسن أداء أتلتيكو مدريد نسبياً لكن التعادل أتى بفضل المدافع المونتينيغري سافيتش (77)، ليحاول فريق العاصمة اقتناص الفوز فيما تبقى من وقت.



وباغت مارتينيز الضيوف بهدف قاتل أتى قبل أربع دقائق فقط من النهاية بعد ضربة رأس مستفيداً من سوء الرقابة الدفاعية، ليقود فريقه لفوز جعل رصيده يرتفع إلى 41 نقطة في المركز العاشر.

المصدر: بي إن سبورت