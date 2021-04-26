الامارات | شباب الأهلي يعود إلى سباق التأهل في دوري أبطال آسيا

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يعود إلى سباق التأهل في دوري أبطال آسيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد شباب الأهلي إلى سباق المنافسة على التأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، بعدما حقق فوزه الأول في دور المجموعات بالنسخة الحالية، بتغلبه على أجمك الأوزبكي 3-1، أول من أمس، في الجولة الرابعة على استاد الملك فهد الدولي بالرياض.

وقدم شباب الأهلي أفضل مباريات في البطولة، بعدما أحرز ثلاثة أهداف في أول 30 دقيقة، وحقق فوزاً كبيراً، معوضاً خسارته أمام الفريق نفسه، الأربعاء الماضي، بطريقة درامية في الوقت القاتل بهدفين مقابل هدف.

وتقدم «فرسان دبي» إلى المركز الثالث في لائحة ترتيب المجموعة الأولى برصيد أربع نقاط، متساوياً بالرصيد نفسه مع أجمك، بينما يتصدر المجموعة برصيد سبع نقاط استقلال دوشنبه الطاجيكي، الذي حقق مفاجأة غير متوقعة بفوزه على الهلال بأربعة أهداف مقابل هدف، ليتراجع «الزعيم» إلى المركز الثاني بالرصيد نفسه من النقاط، ولكن الفريق الطاجيكي يتفوق بفارق المواجهات المباشرة والأهداف.

ويحتاج شباب الأهلي للفوز غداً في الجولة الخامسة على استقلال دوشنبه، بينما يأمل أن يتعثر الهلال أمام أجمك الأوزبكي، أما الجولة السادسة فسيلتقي فيها مع الهلال، بينما يلعب استقلال دوشنبه مع أجمك.

ولم تقتصر مكاسب شباب الأهلي على فوزه في المباراة، إذ شهد اللقاء تألق العديد من اللاعبين، أبرزهم المهاجم أحمد العطاس الذي سجل للمباراة الثانية على التوالي، وحصل على لقب أفضل لاعب في المباراة في الجائزة المقدمة من الاتحاد الآسيوي، بينما واصل كل من الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف وحارب سهيل تألقهما، فيما أحرز البرازيلي كارلوس إدواردو هدفاً رائعاً من «ركلة مقصية»، فيما أكد سالمين خميس عودته القوية لخط الدفاع.

• 3 أهداف سجّلها شباب الأهلي في مرمى أجمك في أول 30 دقيقة من الشوط الأول.

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