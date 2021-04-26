الامارات | إصابة مدرب المنتخب المصري بفيروس كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مدرب المنتخب المصري بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، أمس، عن إصابة المدير الفني لمنتخب الفراعنة، حسام البدري، بفيروس كورونا المستجد.

وذكر الاتحاد المصري لكرة القدم عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أمس، أن المسحة التي خضع لها حسام البدري بعد إصابة نجلته بفيروس كورونا جاءت إيجابية. وأضاف أن البدري يخضع للعزل المنزلي، ويقوم بتنفيذ البروتوكول الطبي وفقاً للإجراءات المُتبعة.

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