الامارات | الوحدة يدخل مرحلة الحسم الآسيوي.. والهدف دور الـ 16

شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يدخل مرحلة الحسم الآسيوي.. والهدف دور الـ 16 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ستكون العيون شاخصة على المواجهات الحاسمة على المراكز المؤهلة إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، عندما يلتقي الوحدة نظيره بيرسيوليس الإيراني، عند الساعة 6:30 من مساء اليوم، ضمن الجولة الخامسة للبطولة.

وفي ظل الفوضى التي حدثت للوحدة في أول مباراتين ضد بيرسيوليس وغوا الهندي، بات لزاماً على الفريق أن خوض مبارياته المتبقية في البطولة وكأنها نهائي كؤوس، لجمع أكبر عدد من النقاط للتأهل للمرحلة الثانية من البطولة.

ويبدو بيرسيوليس منطقياً الأقرب لحسم المقعد المباشر، بعدما وصل إلى النقطة الـ12 بتجديد الفوز على مضيفه غوا الهندي الجمعة، ما يعني أن فرصة الوحدة تكمن في السعي للوجود بين أفضل ثلاثة فرق تحتل المركز الثاني بين المجموعات الخمس المخصصة لفرق غرب القارة.

ويحتل بيرسيوليس صدارة المجموعة الخامسة بالعلامة الكاملة من أربع مباريات، فيما يأتي الوحدة في المركز الثاني برصيد سبع نقاط، وخرج الريان القطري، وغوا الهندي، من صراع المنافسة، بعدما احتلا المركزين الرابع والثالث على الترتيب برصيد نقطة ونقطتين فقط.

ويحتاج الوحدة نظرياً إلى ثلاث نقاط من المباراتين اللتين تنتظرانه أمام بيرسيوليس، وغوا، يوم الخميس المقبل، في ختام لقاءات المجموعة الخامسة من البطولة القارية. وكان الوحدة قد خسر أمام الفريق الإيراني في مباراة الذهاب بهدف دون رد، في مواجهة كان الوحدة هو الأفضل من حيث الاستحواذ وامتلاك الكرة، لكن من دون أن يُسجل أي أهداف، رغم الفرص التي سنحت له على مدار شوطي المباراة.

وسيفتقد «أصحاب السعادة» العقل المفكر وقائده، إسماعيل مطر، بعد تلقيه البطاقة الحمراء المباشرة في لقاء الريان، وكان إسماعيل مطر قد انفعل، بعد أن اندفع نحو مدافع الفريق القطري، ديم تراوري.

كما سيغيب الظهير الأيسر أحمد راشد، لتراكم البطاقات الصفراء، وهو ما قد يدفع المدرب الهولندي تين كات إلى إجراء تغييرات في خط الدفاع، بإشراك محمد برغش في مركز الظهير الأيسر، فيما سيُشارك السوري عمر خريبين كصانع ألعاب لتعويض غياب إسماعيل مطر.

وقال مدرب الوحدة، تين كات، في مؤتمر صحافي: «سيتوجب علينا تحقيق ثلاث نقاط، ولو حققنا نقاطاً أكثر سيكون ذلك أمراً رائعاً، وتحقيق الانتصار هو الأهم، بغض النظر عن عدد الأهداف، فضمان نقاط المباراة يمثل الأولوية القصوى لنا أمام الفريق».

وختم: «المواصلة في البطولة هدفنا كنادٍ محترف، وهدفنا كنادٍ يمثل دولة الإمارات التي تعني فيها كرة القدم الكثير، وهناك تطورات كثيرة حدثت، وأقول هذا كمدرب عمل في الدولة فترات ليست قصيرة».

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