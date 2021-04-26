الامارات | 3 فرق تكسر حاجز الـ 100 نقطة في كأس السلة

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 فرق تكسر حاجز الـ 100 نقطة في كأس السلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كسرت فرق السلة في أندية شباب الأهلي والوصل والشارقة، حاجز الـ100 نقطة، أول من أمس، في الدور ربع النهائي لمسابقة كأس نائب رئيس الدولة، إذ فاز شباب الأهلي على الظفرة بنتيجة 120-71، فيما تغلب الوصل على الوحدة 104-54، وفاز الشارقة على الجزيرة 101-71.

كما شهد الدور نجاح النصر في انتزاع آخر البطاقات المؤهلة بفوزه على بني ياس 80-51.

وضرب حامل اللقب، فريق النصر، موعداً، غداً، مع الشارقة في أولى مباريات المربع الذهبي، على أن يواجه شباب الأهلي في ثانية مباريات الدور فريق الوصل.

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