الامارات | العين بطل «رمضانية الشارقة لرياضة المرأة»

شكرا لقرائتكم خبر عن العين بطل «رمضانية الشارقة لرياضة المرأة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج فريق العين بلقب بطولة كرة القدم للصالات، التي نظمتها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، على هامش الدورة الرمضانية بعد الفوز في المباراة النهائية على فريق أرب ستارز بهدف نظيف، سجلته صابرين ماماي، في البطولة التي جرت بالصالة المغطاة بنادي الشارقة الرياضي للمرأة، وحصل فريق المجد على المركز الثالث وفازت سلوى منصور لاعبة أرب ستارز بلقب هدافة البطولة، في المباريات التي أقيمت على مدار أربعة أيام بمشاركة 12 فريقاً.

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي، عبدالملك جاني، في تصريحات صحافية: «نوفر كل الإمكانات لإنجاح مثل هذه البطولات بشكل عام، وبما يخدم كرة الصالات بشكل خاص».

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