الامارات | راشد البلوشي بطل «المواطنين» في الدراجات الهوائية بدورة ند الشبا

شكرا لقرائتكم خبر عن راشد البلوشي بطل «المواطنين» في الدراجات الهوائية بدورة ند الشبا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتزع راشد البلوشي عضو فريق «ترك إم 7» المركز الأول لفئة الهواة المواطنين، في منافسات الدراجات الهوائية بدورة ند الشبا الرياضية، المقامة في شهر رمضان المبارك، بمشاركة 350 دراجاً لمسافة 75 كيلومتراً، وحقق البلوشي الفوز بزمن قدره 1:42:41:52 ساعة، بعد صراع قوي مع خالد علي ثاني، عضو فريق الشعفار جميرا، الذي حلّ في المركز الثاني محققاً زمناً قدره 1:42:41:66 ساعة، وجاء سعيد حسن صفر من فريق شرطة دبي في المركز الثالث، بزمن قدره 1:42:42:52 ساعة.

وأكد راشد البلوشي أن فوزه بسباق دورة ند الشبا هو خير ختام للموسم الحالي لمنافسات الدراجات الهوائية، ما يعطيه دفعة قوية للمشاركة بشكل أفضل في مختلف بطولات الموسم المقبل.

وقال في تصريحات صحافية: «سباق الهواة لم يكن سهلاً هذا العام، والمنافسة ظلت قائمة حتى الرمق الأخير»، مشيداً بمستوى التنظيم والمنافسة في دورة ند الشبا الرياضية.

وشهدت بطولة الدراجات الهوائية في دورة ند الشبا، التي أقيمت على مدار ثلاثة أيام، ست منافسات في فئات الهواة والمحترفين من المواطنين والمقيمين من عمر 18 سنة فما فوق، وسباق فئة الهواة من المواطنات والفئة المفتوحة للسيدات وفئتين من أصحاب الهمم.

وعقب انتهاء المنافسات توج أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة للدورة، سعيد حارب، ومساعد أمين عام المجلس نائب رئيس اللجنة المنظمة للدورة، ناصر أمان آل رحمة، ونائب الرئيس التنفيذي للخدمات المؤسسية في سوق دبي الحرة، صلاح تهلك، ومدير الدورة، حسن المزروعي، ومدير إدارة التطوير الرياضي بمجلس دبي الرياضي، علي عمر، والأمين العام المساعد لاتحاد الإمارات للدراجات، نايف جكة، الفائزين في سباق الدراجات الهوائية.

من جهة ثانية، تقام، مساء اليوم، المباراة النهائية لفئة البرونز للرجال، إذ يلتقي فريق «أنكل سعيد»، الذي يضم الشيخ سعيد بن مكتوم، وعبدالرزاق أحمد، مع فريق الثنائي فرحان وحميد غانم الهاجري.

وتوّج الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد البادل تنس، الفائزين والفائزات في البطولة الدولية للبادل تنس، التي أقيمت للمرة الأولى ضمن فعاليات دورة ند الشبا الرياضية.

وحصد الثنائي الإسباني أنتونيو فيرنانديز وجوزي أجارسيا ديسترو لقب البطولة للرجال، بعد تغلبهما على مواطنيهما جافيير جارسيا مورا وجيمي مونوز إنريل، اللذين حلا في المركز الثاني بنتيجة 7-6 و6-2.

وفازت الإيطاليتان كيارا باباسينا وأوليا سوساريلو بالمركز الأول، بعد تغلبهما على الفرنسيتين جيسيكيا جينير وويندي بارسوتي اللتين حلتا في المركز الثاني بنتيجة 6-صفر و6-3.

عصام عبدالله: تنظيم رائع وإجراءات آمنة

كشف إداري فريق العين السابق لكرة القدم، عصام عبدالله، عن أنه بدأ ممارسة رياضة الدراجات الهوائية، عندما كان برفقة فريق العين في معسكر قبل ثلاث سنوات في النمسا.

وكان عصام عبدالله تقدّم المشاركين في سباق فئة المواطنين للدراجات الهوائية، الذي جرى، أول من أمس، ضمن منافسات دورة ند الشبا، وقال عبدالله: «قبل ثلاث سنوات كان لاعبو العين يتدربون على الدراجات الكهربائية، وكنت أشاركهم التدريبات، وبعد العودة إلى مدينة العين بدأت الدراجة الهوائية تلازمني في التدريبات اليومية من دون انقطاع، إذ شعرت بأنها تساعد في المحافظة على الوزن والتركيز، وأيضاً الرشاقة»، وشكر عصام عبدالله القائمين على دورة ند الشبا للتنظيم الرائع، وقال: «الإجراءات الاحترازية المتبعة كانت مثالية وآمنة للجميع، رغم كثرة عدد المشاركين في السباقات الثلاثة المُخصصة للدراجات الهوائية».

قيمة الجوائز المالية

البادل تنس

- فئة الرجال: 45 ألف درهم.

- فئة السيدات: 45 ألف درهم.

الدراجات الهوائية

- المركز الأول: 26 ألفاً و400 درهم.

- المركز الثاني: 20 ألفاً و400 درهم.

- المركز الثالث: 14 ألفاً و400 درهم.

- المراكز من الرابع إلى التاسع على 4800 درهم.

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