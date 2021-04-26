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الامارات | الوصل يتعاقد مع حارس العروبة محمد علي

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محمد أبوإسماعيل ■ دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الوصل عن تعاقده رسمياً مع حارس مرمى العروبة، محمد علي، لمدة أربعة مواسم في صفقة انتقال حر، في إطار حرص النادي على دعم الفريق الأول استعداداً للموسم المقبل.

وذكر النادي في حسابه الرسمي على «تويتر» خبر تعاقده مع الحارس محمد علي، في أولى صفقات النادي للموسم المقبل.

وقاد الحارس محمد علي فريقه العروبة إلى دوري المحترفين في ظهور تاريخي للفريق، بعد أن نجح في حسم تأهله وصدارته لدوري الدرجة الأولى قبل جولة من ختام البطولة التي توّج بها أخيراً.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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