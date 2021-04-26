الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هيكلة

يدرس اتحاد لعبة جماعية إعادة هيكلة الإدارات المختلفة بداخله، بما يتوافق مع التغييرات الجديدة التي شهدها الاتحاد المعني، لاسيما بعض الوظائف العليا.

تجديد

تتجه إدارة أحد أندية الدوري إلى عدم تجديد عقد المدرب، رغم النتائج الجيدة التي حققها، وقيادته الفريق إلى احتلال مركز متقدم لم يكن مرشحاً له قبل بداية الموسم، وذلك بسبب أن إدارة النادي ليست مقتنعة بأداء اللاعبين.

غيرة

شعر مسؤول في نادٍ بدوري الخليج العربي بالغيرة من الظهور المتكرر لإداري الفريق الأول، فصدرت إليه تعليمات بعدم الإدلاء بأي تصريحات لوسائل الإعلام، بناءً على تعليمات وصلته من مسؤول بارز، عبر رسالة «واتس أب»، دون أن يذكر له سبب هذا المنع الإعلامي.

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