الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أبطال آسيا
الوحدة - برسيبوليس 18:30
تراكتور - باختاكور 19:00
الريان - جوا 21:00
القوة - الشارقة 22:00
النصر - الوحدات 22:00
فولاد - السد 22:00
ليستر - كريستال 23:00
إيبار - ريال سوسييداد 23:00
تورينو - نابولي 20:30
لاتسيو - ميلان 22:45
الزمالك - البنك الأهلي 23:30
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