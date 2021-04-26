شكرا لقرائتكم خبر عن 4 فرق تتنافس على قمة الدوري الفرنسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يشهد الدوري الفرنسي منافسة شرسة على صدارة جدول الترتيب بين فرق (باريس سان جيرمان، موناكو، ليون، أولمبيك ليون) وذلك بعد مرور 34 جولة.

وأشعل نادي ليل صراع القمة بعد فوزه على أولمبيك ليون بنتيجة 3-2 قبل قليل، في مباراة صُنفت أنها الأفضل في الدوري حتى الآن.

وأصبح ليل في قمة ترتيب الجدول برصيد 73 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن باريس سان جيرمان صاحب الوصافة ب72 نقطة، فيما يتواجد موناكو في المركز الثالث بعد أن جمع 71 نقطة، ويُكمل أولمبيك ليون المربع الذهبي ب67 نقطة.

وبرغم الإمكانيات الكبيرة والتشكيلة المتنوعة التي يتمتع بها باريس سان جيرمان إلا أنه يجد صعوبة في الانفراد بصدارة جدول الترتيب.

ويتصدر كيليان إمبابي قائمة هدافي الدوري برصيد 25 هدف، ويأتي ممفيس ديباي، لاعب أولمبيك ليون، في المركز الثاني ب18 هدف متساوياً مع وسام بن يدر، مهاجم فريق موناكو.