شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يُعلن قائمة الزمالك أمام البنك الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن قائمة مباراة البنك الأهلي المقرر لها في التاسعة والنصف من مساء غد الإثنين، التي تقام على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

وضمت قائمة الزمالك كلا من:

حراسة المرمى : محمد أبو جبل - محمود جنش.

الدفاع: عبد الله جمعة - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - محمد عبد السلام - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد أشرف "روقا" - محمود عبد العزيز - إسلام جابر - يوسف إبراهيم "أوباما" - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أشرف بن شرقي.

وفي الهجوم: مروان حمدي - سيف الدين الجزيري- حميد أحداد- حسام أشرف