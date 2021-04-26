شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هاني يشارك في مران الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - محمد هاني، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، شارك في المران الجماعي للفريق، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وانتظم محمد هاني في التدريبات الجماعية للفريق مساء اليوم، بعد تعافيه من الإصابة العضلية التي أبعدته عن المشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات خلال الفترة الماضية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المصري مساء الثلاثاء المقبل في الدوري الممتاز.

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية، اليوم، وفقًا للبروتوكول الخاص بإجراء مسحات طبية قبل المباريات الرسمية.

واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، دون الحصول على راحة بعد مواجهة إنبي أمس ضمن مؤجلات الدوري الممتاز.

وفاز الأهلي على إنبي بنتيجة ٣-١، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس على ملعب بتروسبورت ضمن مؤجلات الدوري الممتاز.