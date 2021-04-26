شكرا لقرائتكم خبر عن حمدي فتحي يبدأ الجري حول الملعب ويواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حمدي فتحي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، خاض جانبًا من التدريبات البدنية والتأهيل، في إطار تنفيذ مرحلة جديدة من برنامجه التأهيلي.

وأدى حمدي فتحي تدريبات الجري حول الملعب، على هامش المران الجماعي للفريق، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وواصل فتحي أداء برنامجه التأهيلي تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل بالفريق.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة إن الأشعة التي أجراها حمدي فتحي مؤخرًا جاءت مطمئنة للغاية.

وكان حمدي فتحي قد أجرى جراحة في الكوع بعد تعرضه لإصابة مع المنتخب الوطني.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المصري مساء الثلاثاء المقبل في الدوري الممتاز.

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية، اليوم، وفقًا للبروتوكول الخاص بإجراء مسحات طبية قبل المباريات الرسمية.

ويستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، دون الحصول على راحة بعد مواجهة إنبي أمس ضمن مؤجلات الدوري الممتاز.

وفاز الأهلي على إنبي بنتيجة ٣-١، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس على ملعب بتروسبورت، ضمن مؤجلات الدوري الممتاز.