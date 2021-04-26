شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب الدوري الإسباني بعد هزيمة أتلتيكو مدريد وفوز برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشتعلت المنافسة على صدارة ترتيب الدوري الإسباني بعد نتائج مباريات اليوم، حيث تمكن برشلونة من تحقيق فوز مثير على مضيفه فياريال بهدفين مقابل هدف، وتلقى أتلتيكو مدريد هزيمة مفاجئة من أتلتيك بلباو بهدفين لهدف.

وكان ريال مدريد قد تعادل مع ريال بيتيس سلبياً ليتساوى مع برشلونة (لعب مباراة أقل) في وصافة جدول الترتيب برصيد 71 نقطة.

وأصبح ترتيب الدوري الإسباني كالتالي:

أتلتيكو مدريد 73

ريال مدريد 71

برشلونة 71

إشبيلية 70

ريال سوسيداد 50

ريال بيتيس 50

فياريال 49

غرناطة 42

سيلتا فيجو 41

أتلتيك بلباو 41

أوساسونا 40

ليفانتي 38

قادش 37

فالنسيا 36

خيتافي 34

الأفيسلا 31

إليتشي 30

بلد الوليد 29

ويسكا 27

إيبار 23