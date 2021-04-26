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تعرف على ترتيب الدوري الإسباني بعد هزيمة أتلتيكو مدريد وفوز برشلونة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشتعلت المنافسة على صدارة ترتيب الدوري الإسباني بعد نتائج مباريات اليوم، حيث تمكن برشلونة من تحقيق فوز مثير على مضيفه فياريال بهدفين مقابل هدف، وتلقى أتلتيكو مدريد هزيمة مفاجئة من أتلتيك بلباو بهدفين لهدف.

وكان قد تعادل مع ريال بيتيس سلبياً ليتساوى مع برشلونة (لعب مباراة أقل) في وصافة جدول الترتيب برصيد 71 نقطة.

وأصبح ترتيب الدوري الإسباني كالتالي:

أتلتيكو مدريد 73

ريال مدريد 71

برشلونة 71

إشبيلية 70

ريال سوسيداد 50

ريال بيتيس 50

فياريال 49

غرناطة 42

سيلتا فيجو 41

أتلتيك بلباو 41

أوساسونا 40

ليفانتي 38

قادش 37

فالنسيا 36

خيتافي 34

الأفيسلا 31

إليتشي 30

بلد الوليد 29

ويسكا 27

إيبار 23

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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