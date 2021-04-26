شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يشكر الرئيس السيسي على دعمة الرياضة المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه مجلس إدارة النادي الأهلي الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على ما يقوم به من دعم وتطوير للرياضة المصرية وهو ما سهل الحصول على الموافقات النهائية لإنشاء الاستاد الجديد بأرض الشيخ زايد.

ونشر الموقع الرسمي للنادي الأهلي بياناً جاء فيه " يتقدم الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، بأسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان، لفخامة السيد رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، على دعمه الدائم للرياضة المصرية، وما تلقاه الكيانات الرياضية من تعاون واضح وسرعة في الأداء، وإزالة للعقبات بالشكل الذي يدفع عجلة التنمية والتطوير ومواكبة النهضة الكبرى التي تشهدها البلاد".

وأضاف " يجدد مجلس الإدارة العهد على استمرار النادي الأهلي، نادي الوطنية، في تأدية رسالته السامية، وبذل أقصى جهد لتحقيق كل الأهداف القومية بالمزيد من التفوق الرياضي ورعاية النشء والتمثيل المشرف للبلاد في المحافل الدولية، والدعم والمساندة الكاملة لكافة مؤسسات الدولة بما يحقق المصلحة العُليا للبلاد".