شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمواجهة البنك الأهلي.. ونبيه ينضم للمعسكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استبعد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، محمد عواد حارس مرمي الفريق، من قائمة مباراة الفريق غدا أمام البنك الأهلي، ضمن مباريات الجولة الـ17 للدوري.

وأعلن الجهاز الفني عن قائمة مباراة البنك الأهلي والتي ضمت:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمود جنش.

خط الدفاع: عبد الله جمعة - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - محمد عبد السلام - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد أشرف "روقا" - محمود عبد العزيز - إسلام جابر - يوسف إبراهيم "أوباما" - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أشرف بن شرقي.

وفي الهجوم: مروان حمدي - سيف الدين الجزيري- حميد أحداد- حسام أشرف.

فيما وصل لاعبو الفريق إلى فندق المعسكر، منذ قليل، وانضم أسامة نبيه، المدرب العام، إلى معسكر الفريق بعد تغيبه عن مران اليوم.

وخاض حازم إمام وإمام عاشور وأسامة فيصل ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات خاصة، تحت إشراف فيرناندو مدرب الأحمال، وأحمد عصمت مساعد مدرب الأحمال، على هامش تدريبات الفريق الجماعية اليوم، استعدادا لمواجهة البنك الاهلى غدا.

وشهد مران الثلاثي أداء بعض التدريبات المختلفة مع بعض اللاعبين الناشئين باللعب على مرمى صغير للتسديد، ومن يخسر يقوم بأداء تمرينات "الضغط"، كما قام اللاعبون بأداء بعض التدريبات الخفيفة، في ظل عودة حازم إمام من الإصابة وإيقاف إمام عاشور.

وشارك في المران محمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد عواد ثنائي حراس المرمى، كلاعبين خلال التقسيمة المصغرة.