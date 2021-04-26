شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادي الزمالك اليوم الاحد 25/4/2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهد نادي الزمالك اليوم الاحد 25/4/2021 ، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء أبرزها، سيف الجزيرى يقترب من قيادة هجوم الزمالك أمام البنك الأهلى، والزمالك يتراجع عن الاستعانة بمدير كرة بناءً على رغبة كارتيرون، وكارتيرون يرفض مقترح ضم عواد لقوائم المباريات ويتمسك بحارسين، والزمالك يصطدم بالترجى التونسى فى نهائى أفريقيا للطائرة.

يقترب التونسى سيف الدين الجزيرى، مهاجم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، من قيادة هجوم فريقه فى مواجهة البنك الأهلى المقرر لها مساء غد الاثنين.

الزمالك يتراجع عن الاستعانة بمدير كرة بناءً على رغبة كارتيرون

كشف مصدر مسئول بالزمالك أن الإدارة وافقت على طلب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة، بعدم الاستعانة بمدير كرة.

الزمالك يصطدم بالترجى التونسى فى نهائى أفريقيا للطائرة