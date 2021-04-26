شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هاني يشارك في مران الأهلي الجماعي وسعد يؤدي تدريبات استشفائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك محمد هاني، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي للفريق، الذي أقيم مساء الأحد على ملعب التتش بالجزيرة.

وانتظم محمد هاني في التدريبات الجماعية للفريق مساء الاحد، بعد تعافيه من الإصابة العضلية التي أبعدته عن المشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات خلال الفترة الماضية.

فيما أدى سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة تدريبات استشفائية وبدنية في «الجيم» على هامش المران الجماعي للفريق، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

واكتفى سعد سمير، مدافع الفريق، بأداء جانب من التدريبات البدنية والاستشفائية في «الجيم»، وذلك وفقًا للبرنامج المحدد له من الجهاز الفني بعد مشاركته في مباراة الفريق أمام إنبي أمس.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المصري مساء الثلاثاء المقبل في الدوري الممتاز.

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية، اليوم، وفقًا للبروتوكول الخاص بإجراء مسحات طبية قبل المباريات الرسمية.

واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، دون الحصول على راحة بعد مواجهة إنبي أمس ضمن مؤجلات الدوري الممتاز.