شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يستعد لمواجهة الأهلي بدون خوض مباريات ودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض الجهاز الفني لفريق الجونة خوض أي مباريات ودية قبل مواجهة الأهلي، المقرر لها التاسعة والنصف مساء يوم 30 أبريل الجاري في الدوري الممتاز هذا الموسم.

وقرر رضا شحاته، المدير الفني للجونة، الاستمرار في التدريبات اليومية لرفع الكفاءة البدنية والفنية للاعبين استعدادا لمواجهة الأهلي، ورفض الجهاز الفني الاتفاق على أي مباريات ودية في هذه الفترة تجنبا لإرهاق اللاعبين أو تعرضهم للإصابات قبل المواجهة الهامة في الدوري.

ويسعى الجونة لتضميد جراحه، بعد الخروج الصادم من كأس مصر أمام أسوان، والفشل في التأهل لدور ربع النهائي من المسابقة التي كان يعول عليها الفريق الساحلي من أجل ترويض أول ألقابه المحلية.

ويدرس مسئولو لجنة المسابقات باتحاد الكرة تأجيل مباراة للأهلى أمام أى من الجونة أو غزل المحلة، فى ظل ضغط المباريات المتتالى على الأحمر خلال الفترة الحالية، مما أدى إلى إصابة أكثر من لاعب، فى ظل استعداد الأهلى لمباراة دور الـ8 لدورى أبطال أفريقيا.

النادى الأهلى أرسل خطابا رسميا لاتحاد الكرة، يطالب فيه بترحيل مواعيد بعض مباريات الدورى، وتضمن الخطاب أنه ليس منطقيا أن يخوض الفريق مباراة كل 3 أيام، فى ظل ارتباطاته الأفريقية المقبلة، حيث يخوض الأهلى مباريات مضغوطة فى الدورى خلال الفترة المقبلة، حيث يواجه المصرى 27 أبريل، ثم الجونة 30 أبريل، ثم المحلة 3 مايو، ثم الاتحاد السكندرى 6 مايو، ثم الزمالك 10 مايو، قبل أن يخوض مباراة الذهاب فى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.