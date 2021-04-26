شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب دجلة للاعبيه: التتويج بكأس مصر هو منقذنا الوحيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب التشيلي ماريو سالاس المدير الفني لفريق دجلة، لاعبيه بضرورة الفوز على بتروجت في ربع نهائي كاس مصر، والتأهل لنصف النهائي، في اللقاء المقرر أن يجمع الفريقين يوم 29 أبريل الجاري على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس.

وقال سالاس للاعبي دجلة، إن عودة منحنى الفريق بالهزيمة أمام المقاولون العرب، بعد سلسلة من النتائج المميزة يجب ألا تؤثر على معنوياتهم، خاصة أن مباريات الكاس تحتاج تركيزا كبيرا، خاصة أنها البطولة الوحيدة التي يمكن أن تنقذ موسم دجلة المخيب محليا هذا الموسم.

وحث المدير الفني لدجلة لاعبي الفريق على ضرورة العودة لسكة الانتصارات مرة أخرى من بوابة الكأس، ليرفع من معنويات الفريق الذي ينافس في مراكز الخطر بجدول الدوري الممتاز هذا الموسم.

كان حازم خيرت، مدير شركة الكرة بنادي وادي دجلة، كشف عن رصد مكافآت ضخمة للاعبي الفريق حال تمكنهم من الفوز ببطولة كأس مصر التي وصل فيها الفريق لدور الثمانية، بعد الفوز على الاتحاد السكندري في ثمن النهائي.

وينتظر دجلة مواجهة قوية أمام بتروجت يوم 29 من أبريل الجاري في ربع النهائي وهي المباراة التي يبحث من خلالها اللاعبون عن تعويض المسيرة المتواضعة في مسابقة الدوري بحجز مقعد في دور الأربعة لمسابقة الكأس، وتعزيز فرص التتويج بالبطولة.

وقال خيرت، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "بالطبع ستكون هناك مكافآت ضخمة حال فوز الفريق بالبطولة، الأمر ليس مجرد تحفيز للاعبين، لأن دجلة يستهدف التتويج ببطولة كأس مصر هذا الموسم، بعد مسيرة حافلة في الكرة المصرية تجاوزت 10 سنوات، منذ صعود الفريق لدوري الأضواء والشهرة".