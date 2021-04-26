7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأحد 25 أبريل 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها الأهلى: موسيماني ملتزم بتعاقده ولا توجد مخاطبات رسمية من جنوب أفريقيا، وإصابة حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب بفيروس كورونا، والزمالك يصطدم بالترجى التونسى فى نهائى أفريقيا للطائرة.

إصابة حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب بفيروس كورونا

أُصيب حسام البدرى، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بفيروس كورونا بعد ظهور إيجابية مسحته الطبية التى أجراها عقب إصابة ابنته بالفيروس.

عاد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، لممارسة مهام عمله بديوان عام الوزارة، بعد انتهاء فترة الراحة التى حصل عليها إثر حادث السيارة الذى تعرض له الأسبوع الماضى فى طريق الإسكندرية الصحراوى .