شكرا لقرائتكم خبر عن رامي صبري يرد على شائعات التفويت أمام الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض رامى صبري مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي الاتهامات التي وجهها له البعض من الجماهير على "السوشيال ميديا" بالتفويت وعدم الجدية أمام الأهلي في المباراة التي خسرها الفريق البترولى بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ودافعت الإعلامية شيما عن زوجها رامى صبري، مؤكدة أنه لعب برجولة واستبسال أمام الأهلي، ونشرت في حسابها الرسمي على "إنستجرام" فيديوهات تؤكد أن رامي صبري منع إحراز أكثر من هدف وأحرز هدف.

كما كتبت شيما "أصحاب نظرية اللاعب بايع الماتش اتقوا الله في أحكامكم على الناس في أكل عيشهم ..النتيجة ليست سيئة أبدا أمام الأهلي بطل أفريقيا .. إنبي قاتل حتى النهاية ولهم كل الاحترام".

سجل رامي صبري، هدف إنبي الوحيد في مرمى الأهلي في الدقيقة 54 من عمر المباراة التي جمعتهما مساء السبت على استاد بتروسبورت والمؤجلة من الأسبوع الـ13 من عمر مسابقة الدوري العام، في اللقاء الذى خسره الفريق البترولى بثلاثية.

وفى سياق متصل عنف حلمى طولان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي، لاعبيه بعد الخسارة أمام الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس السبت، ضمن مؤجلات الجولة 13 من مسابقة الدورى المصري.

وكشف مصدر بجهاز الكرة بالفريق البترولى أن طولان انفعل على اللاعبين بسبب الخوف المبالغ فيه أمام الأهلى، والذى كلفهم استقبال هدفين في أول دقيقتين من المباراة وعرضهم للأخطاء التي بسببها خسروا اللقاء.

أكد المصدر أن اللاعبين تفهموا غضب مديرهم الفني، ووعدوه بتصحيح المسار، واستعادة نغمة الانتصارات في المباراة القادمة، المقرر لها يوم 2 / 5 أمام المقاصة ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز.