شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يشرح بعض الخطط الفنية للاعبي الأهلي.. وحمدى فتحى يجري تدريبات بدنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية للاعبين قبل انطلاق المران المسائي للأهلي، الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص موسيماني على الاجتماع بلاعبي الفريق لتأكيد العديد من النقاط الفنية الخاصة بالمرحلة المهمة القادمة، مع شرح الإيجابيات والسلبيات الخاصة بمباراة الفريق الأخيرة أمام إنبي.

وشدد موسيماني في اجتماعه باللاعبين على ضرورة التركيز في الفترة المقبلة، نظرًا إلى ضغط المباريات وأهميتها في مشوار الفريق في بطولة الدوري.

وأجرى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقسيمة كرة قوية، في ختام فقرات المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة. وحرص الجهاز الفني، بقيادة بيتسو موسيماني، على إجراء تقسيمة كرة، شهدت حماسًا كبيرًا من جانب اللاعبين، في إطار الاستعداد لمواجهة المصري في الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المصري مساء الثلاثاء المقبل في الدوري الممتاز.

من ناحية أخرى خاض حمدي فتحي، لاعب وسط الفريق، جانبًا من التدريبات البدنية والتأهيل، في إطار تنفيذ مرحلة جديدة من برنامجه التأهيلي.

وأدى حمدي فتحي تدريبات الجري حول الملعب، على هامش المران الجماعي للفريق، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وواصل فتحي أداء برنامجه التأهيلي تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل بالفريق.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، إن الأشعة التي أجراها حمدي فتحي مؤخرًا جاءت مطمئنة للغاية.

وكان حمدي فتحي قد أجرى جراحة في الكوع، بعد تعرضه لإصابة مع المنتخب الوطني.