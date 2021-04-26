موسيماني يشرح بعض الخطط الفنية للاعبي الأهلي.. وحمدى فتحى يجري تدريبات بدنية

شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يشرح بعض الخطط الفنية للاعبي الأهلي.. وحمدى فتحى يجري تدريبات بدنية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية للاعبين قبل انطلاق المران المسائي للأهلي، الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة.
وحرص موسيماني على الاجتماع بلاعبي الفريق لتأكيد العديد من النقاط الفنية الخاصة بالمرحلة المهمة القادمة، مع شرح الإيجابيات والسلبيات الخاصة بمباراة الفريق الأخيرة أمام إنبي.
وشدد موسيماني في اجتماعه باللاعبين على ضرورة التركيز في الفترة المقبلة، نظرًا إلى ضغط المباريات وأهميتها في مشوار الفريق في بطولة الدوري.
وأجرى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقسيمة كرة قوية، في ختام فقرات المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.
وحرص الجهاز الفني، بقيادة بيتسو موسيماني، على إجراء تقسيمة كرة، شهدت حماسًا كبيرًا من جانب اللاعبين، في إطار الاستعداد لمواجهة المصري في الدوري الممتاز.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المصري مساء الثلاثاء المقبل في الدوري الممتاز.
من ناحية أخرى خاض حمدي فتحي، لاعب وسط الفريق، جانبًا من التدريبات البدنية والتأهيل، في إطار تنفيذ مرحلة جديدة من برنامجه التأهيلي.
وأدى حمدي فتحي تدريبات الجري حول الملعب، على هامش المران الجماعي للفريق، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.
وواصل فتحي أداء برنامجه التأهيلي تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل بالفريق.
وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، إن الأشعة التي أجراها حمدي فتحي مؤخرًا جاءت مطمئنة للغاية.
وكان حمدي فتحي قد أجرى جراحة في الكوع، بعد تعرضه لإصابة مع المنتخب الوطني.