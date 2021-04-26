شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد السكندري يطالب العميد بوضع تصور للصفقات الصيفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، من حسام حسن المدير الفني للفريق وضع تصور للصفقات الصيفية التي يحتاجها لتدعيم صفوف الفريق في الانتقالات الصيفية المقبلة، لوضع الميزانية المناسبة لهذه الصفقات المطلوبة من ناجية، وبدء مفاوضات على كافة الأصعدة لحسم بعضها مبكرا قبل اشتعال صراع الميركاتو.

وأكد العميد لرئيس الاتحاد السكندري أن هناك عناصر مميزة من التي تم تصعيدها من قطاع الناشئين ستخضع للتقييم حتى نهاية الموسم، وفي هذه الفترة سيتم حسم ملف الصفقات في ضوء ما توفر من مراكز من أبناء النادي، حيث يملك الاتحاد عددا كبيرا من اللاعبين توهجوا في فترة التوقف الدولي، حينما استغل العميد غياب 10 لاعبين، لانضمامهم لصفوف منتخباتهم، وقرر الاستعانة بالشباب وهو ما أسفر عن الفوز في 4 لقاءات ودية خاضها الفريق وشهدوا تسجيل الاتحاد لـ24 هدفا في هذه الفترة.

وفشل الاتحاد السكندري في تحقيق الفوز في آخر مباراتين، حيث ودع كأس مصر بالهزيمة أمام دجلة من دور الـ16، قبل أن يفوز عليه بيراميدز بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت على استاد الإسكندرية فى اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري، وافتتح التسجيل للفريق السماوى محمد حمدى في الدقيقة 45، قبل أن يضيف إريك تراورى الهدف الثانى في الدقيقة 60.

وتراجع الاتحاد السكندرى إلى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة فاز في 8 مباريات، وتعادل في 4 لقاءات وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبوه 22 هدفا، وتلقت شباكه 22 هدفا، وما زالت لديه مباراة مؤجلة.