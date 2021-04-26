اخبار الرياضه

اخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 25/4/2021

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار المصرية اليوم الأحد 25/4/2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأحد 25 أبريل 2021 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها: كارتيرون يرفض مقترح ضم عواد لقوائم المباريات ويتمسك بحارسين،  وإصابة حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب بفيروس ، والزمالك يصطدم بالترجى التونسى فى نهائى أفريقيا للطائرة، والأهلى: موسيماني ملتزم بتعاقده ولا توجد مخاطبات رسمية من جنوب أفريقيا.

أُصيب حسام البدرى، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بفيروس كورونا بعد ظهور إيجابية مسحته الطبية التى أجراها عقب إصابة ابنته بالفيروس.

 

ce4a9d2d57.jpg

وزير الرياضة يمارس مهام عمله بعد انتهاء راحة حادث الصحراوى

عاد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، لممارسة مهام عمله بديوان عام الوزارة، بعد انتهاء فترة الراحة التى حصل عليها إثر حادث السيارة الذى تعرض له الأسبوع الماضى فى طريق الإسكندرية الصحراوى .

الأهلى: موسيماني ملتزم بتعاقده ولا توجد مخاطبات رسمية من جنوب أفريقيا

نفى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بنادى الأهلى، ما تردد حول وصول طلب رسمى من اتحاد جنوب أفريقيا بشأن تولى موسيمانى المدير الفنى للأهلى مهمة تدريب منتخب جنوب أفريقيا.

34194a3f5f.jpg

 

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا