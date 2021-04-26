شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 25/4/2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأحد 25 أبريل 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها: كارتيرون يرفض مقترح ضم عواد لقوائم المباريات ويتمسك بحارسين، وإصابة حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب بفيروس كورونا، والزمالك يصطدم بالترجى التونسى فى نهائى أفريقيا للطائرة، والأهلى: موسيماني ملتزم بتعاقده ولا توجد مخاطبات رسمية من جنوب أفريقيا.

أُصيب حسام البدرى، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بفيروس كورونا بعد ظهور إيجابية مسحته الطبية التى أجراها عقب إصابة ابنته بالفيروس.

وزير الرياضة يمارس مهام عمله بعد انتهاء راحة حادث الصحراوى

عاد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، لممارسة مهام عمله بديوان عام الوزارة، بعد انتهاء فترة الراحة التى حصل عليها إثر حادث السيارة الذى تعرض له الأسبوع الماضى فى طريق الإسكندرية الصحراوى .

الأهلى: موسيماني ملتزم بتعاقده ولا توجد مخاطبات رسمية من جنوب أفريقيا