الامارات | رابطة المحترفين تناقش استحداث وظيفة لاعب كرة قدم في نظام التأمينات والمعاشات

شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة المحترفين تناقش استحداث وظيفة لاعب كرة قدم في نظام التأمينات والمعاشات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت ورشة عمل الشؤون الفنية التطويرية لرابطة دوري المحترفين مقترحاً لاستحداث وظيفة لاعب كرة قدم في نظام التأمينات والمعاشات بالتنسيق مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بحيث يحصل اللاعب على راتب تقاعد بعد قضاء 15 عاماً في الملاعب.

وناقشت الورشة التي أقيمت مساء اليوم الأحد في دبي، مقترح تطبيق الاحتراف بشكل كامل على اللاعبين وتعديل لائحة التراخيص من أجل هذا الغرض.

ورصدت ورشة عمل الشؤون الفنية التطويرية لرابطة دوري المحترفين أبرز التحديات التي تواجه الاحترف وأبرزها تشتيت اللاعبين بعملهم لضمان مستقبلهم بعد الاعتزال وعدم وجود تأمين على اللاعبين ضد مخاطر الإصابات.

وأبرزت كذلك قيام بعض الأندية بتفريغ لاعبيها مع حفظ وظائفهم ما يؤدي لتذمر فئات المجتمع لحصولهم على راتب كبير من الأندية بالإضافة لرواتبهم من جهة عملهم دون الاستفادة الفعلية منهم في جهات العمل، فضلاً عن عدم العدالة بين جميع الأندية في هذا الشأن إذ لا تستطيع الأندية الأخرى بمنح التفرغ للاعبيها.

ورفضت ورشة عمل الشؤون الفنية التطويرية مقترحاً قدمته الأندية بتسجيل ثلاثة لاعبين من الفريق الأول مع فريق تحت 21 عاماً للمشاركة في هذه المسابقة.

كما رفضت الورشة استبدال مسابقة تحت 21 عاماً ببطولة تحت 23 عاماً، كما رفضت إلغاء الإنذار الثاني على الأجهزة الفنية والإدارية حال عدم حصولهم على إنذارات لثلاثة مباريات لاحقة أسوة بما يطبق على اللاعبين.

وتمسكت ورشة عمل الشؤون الفنية التطويرية بالاكتفاء بسبعة لاعبين في فئة (المقيمين والأجانب والمواليد) مع الإبقاء على ستة لاعبين داخل أرضية الملعب في المباريات.

وكانت الأندية قد طلبت زيادة العدد إلى ثمانية لاعبين يشارك من بينهم ستة فقط داخل الملعب.

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