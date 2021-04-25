الامارات | الشارقة يلامس بطاقة التأهل المباشرة أمام القوة الجوية

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يلامس بطاقة التأهل المباشرة أمام القوة الجوية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض الشارقة مواجهة صعبة أمام القوة الجوية العراقي عند الساعة الـ10 من مساء اليوم على استاد نادي الشارقة، ضمن الجولة الخامسة وقبل الأخيرة في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، علماً بأن المباراة السابقة التي جمعت الفريقين في الدور الأول انتهت بفوز الملك بهدف دون مقابل.

ويسعى الشارقة، الذي يتصدر ترتيب فرق المجموعة برصيد ثماني نقاط، إلى حسم بطاقة التأهل للدور المقبل مبكراً، دون الحاجة إلى نقاط الجولة الأخيرة أمام تراكتور الإيراني، إذ يحتاج إلى الفوز اليوم مقابل تعثر الأخير الذي يحتل المركز الثاني برصيد ست نقاط خلال مباراته مع باختاكور الأوزبكي (ثلاث نقاط).

ووفقاً لنظام البطولة، التي يشارك فيها 40 فريقاً في دور المجموعات، فإنه سيتأهل إلى الدور المقبل أصحاب المراكز الأولى في كل مجموعة مباشرة، وسيلحق بهم أفضل ثلاثة فرق حاصلة على المركز الثاني في شرق القارة، ومثلهم من غرب القارة.

وحقق الشارقة حتى الآن في هذه البطولة الفوز في مباراتين أمام كل من القوة الجوية وباختاكور، وتعادل مرتين أمام تراكتور وباختاكور.

ويعوّل الشارقة في هذه المباراة على اكتمال صفوفه بعد عودة لاعبه إيغور كورنادو للمشاركة مجدداً اعتباراً من المباراة السابقة أمام باختاكور، بعدما غاب في الجولات الثلاث الماضية، لأنه كان مصاباً، كما استعاد الفريق أيضاً خدمات مدافعه الحسن صالح.

وعكف الجهاز الفني، بقيادة المدرب الوطني عبدالعزيز العنبري، على معالجة الأخطاء والسلبيات التي صاحبت مباراة الفريق الأخيرة أمام باختاكور.

وخاض الشارقة مبارياته الماضية بتشكيلة ثابتة، مع بعض التغييرات الطفيفة فقط من قبل الجهاز الفني، وينتظر أن يساعد ثبات واستقرار التشكيلة على عبور الفريق الإيراني في هذه المباراة، بعدما كانت شباكه قد استعصت على الهجوم الشرقاوي في المباراة السابقة.

وعلى صعيد الفريق العراقي، الذي يحل في ذيل الترتيب بنقطتين، فإنه يسعى للخروج بنتيجة إيجابية وظهور مشرف للكرة العراقية، بعيداً عن حسابات التأهل.

ويلتقي في المباراة الأولى عند الساعة السابعة من مساء اليوم فريقا باختاكور وتراكتور، بحثاً عن الفوز وتحسين كل منهما لمركزه في البطولة، خصوصاً فريق تراكتور المنافس للشارقة على بطاقة التأهل.

• «الملك» حقق الفوز مرتين وتعادل في مثلهما.

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