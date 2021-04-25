شكرا لقرائتكم خبر عن حكم مواجهة إشبيلية وغرناطة ينهي اللقاء ثم يعود لاستئناف الوقت الضائع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت مواجهة إشبيلية وغرناطة في الدوري الإسباني، حدث غريب للغاية، حيث قرر حكم اللقاء العودة وإستئناف الوقت المحتسب بدل الضائع بعدما أطلق صافرة نهاية المباراة.

وكان إشبيلية قد حقق فوز صعب على ضيفه غرناطة بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة ال33 من منافسات الدوري الإسباني.

وتمكن أصحاب الأرض من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 16 من ضربة جزاء سددها الكرواتي راكيتيتش، فيما احرز زميله لوكاس أوكامبوس الهدف الثاني في الدقيقة 35، وجاء هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة 90 بأقدام سولدادو من ركلة جزاء.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد إشبيلية إلى 70 نقطة في المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري الإسباني وضمن المشاركة رسمياً في دوري أبطال أوروبا، فيما توقف غرناطة عند 42 نقطة محتلاً المركز السابع.