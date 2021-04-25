شكرا لقرائتكم خبر عن سكوت كارسون .. حارس التتويجات الذي لن تراه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح فريق مانشستر سيتي في التتويج ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمرة الثامنة في تاريخه وذلك بعد الفوز على توتنهام بهدف دون رد في المباراة النهائية.

وشهدت البطولة الجديدة للفريق الأزرق عدد من المفارقات الغريبة يأتي في مقدمتها تواجد الحارس سكوت كارسون ضمن قائمة رفاق المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

ولم يشارك سكوت كارسون نهائياً خلال مشوار مانشستر سيتي في البطولة المحلية، كما سبق له تحقيق بطولتي دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي رفقة فريق ليفربول موسم 2004-2005 دون أن يسجل مشاركة واحدة.

وانضم صاحب الـ35 عام إلى صفوف مانشستر سيتي في أغسطس 2019 قادماً من نادي ديربي كونتي على سبيل الإعارة، ويمتلك عدد من المباريات الدولية كان أبرزها التواجد ضمن قائمة المنتخب الإنجليزي في كأس العالم 2006.