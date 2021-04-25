شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية عينة «رابيد تيست» للاعب الزمالك قبل مواجهة البنك الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالزمالك عن سلبية اختبار «رابيد تيست» الخاص بالكشف عن فيروس كورونا الذي خضع له لاعبو الفريق والجهاز الفني والإداري أمس.

وأوضح طبيب الزمالك أن العينة جاءت سلبية لكل لاعبي الفريق، وذلك قبل مباراة الغد أمام البنك الأهلي.

ويواجه الزمالك فريق البنك الأهلي مساء الغد الإثنين في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، والتي ستقام في التاسعة والنصف مساء باستاد القاهرة الدولي.