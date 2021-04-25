شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. تدريبات إضافية لجنش عقب انتهاء التقسيمة لرفع لياقته البدنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع محمود عبدالرحيم “جنش” حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لتدريبات إضافية بعد انتهاء تقسيمة الفريق.

وأدى جنش التدريبات تحت إشراف أوليفيرا مدرب حراس المرمى، في ظل رغبته في زيادة معدلات لياقته البدنية والحفاظ على جاهزيته الفنية.

ويواجه الزمالك فريق البنك الأهلي مساء الغد الإثنين في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، والتي ستقام في التاسعة والنصف مساء باستاد القاهرة الدولي.