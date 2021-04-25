شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. فقرة خاصة للتسديد على المرمى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خصص الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون جزء من المران على التسديد على المرمى خلال تدريبات اليوم.

وقام محمود علاء وطارق حامد وأشرف بن شرقي وفرجاني ساسي لاعبو الفريق بأداء التدريبات الخاصة بالتسديد على المرمى من وضع الثبات، حيث تم وضع حائط صد قبل المرمى.

ويواجه الزمالك فريق البنك الأهلي مساء الغد الإثنين في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، والتي ستقام في التاسعة والنصف مساء باستاد القاهرة الدولي.