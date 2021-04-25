شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات خاصة لحازم إمام وعاشور وفيصل في مران الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض حازم إمام وإمام عاشور وأسامة فيصل ثلاثي الفريق الأول بنادي الزمالك تدريبات خاصة تحت إشراف فيرناندو مدرب الأحمال وأحمد عصمت مساعد مدرب الأحمال على هامش تدريبات الفريق الجماعية .

وشهد مران الثلاثي أداء بعض التدريبات المختلفة مع بعض اللاعبين الناشئين، سواء باللعب على مرمى صغير للتسديد ومن يخسر يقوم بأداء مران “الضغط”، كما قام اللاعبون بأداء بعض التدريبات الخفيفة في ظل عودة حازم إمام من الإصابة وإيقاف إمام عاشور.

كما شارك في المران محمود عبدالرحيم “جنش” ومحمد عواد ثنائي حراس المرمى، كلاعبين خلال التقسيمة المصغرة.

ويواجه الزمالك فريق البنك الأهلي مساء الغد الإثنين في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، والتي ستقام في التاسعة والنصف مساء باستاد القاهرة الدولي.