شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. تعليمات فنية خاصة من كارتيرون لمحمود علاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون تقسيمة فنية للاعبي الفريق على هامش التدريبات الجماعية قبل مباراة البنك الأهلي.

وأدى اللاعبون التقسيمة التي شهدت تألق أكثر من لاعب على رأسهم محمود عبدالرازق “شيكابالا” وطارق حامد وسيف الدين الجزيري.

كما حرص الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على منح بعض التعليمات الفنية للاعبين على هامش التقسيمة التي خاضها الفريق.

وقام باتريس كارتيرون بالحديث مع محمود علاء مدافع الزمالك بعد التقسيمة حول بعض الأمور الفنية الخاصة به لتنفيذها في الجزء المتبقي من التقسيمة.

كما تحدث أحمد عبدالمقصود المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق، مع التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للزمالك، وأوضح له بعض الملاحظات الفنية.

ويواجه الزمالك فريق البنك الأهلي مساء الغد الإثنين في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، والتي ستقام في التاسعة والنصف مساء باستاد القاهرة الدولي.