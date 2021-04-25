شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الكاشف معلقًا على مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره نادي المصري البورسعيدي يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إطار الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري العام المصري.

وكتب المعلق أيمن الكاشف عبر حسابه على الفيسبوك: «نلتقي أصدقائي ان شاء الله يوم الثلاثاء في لقاء الأهلي والمصري.. وكل عام والجميع بخير وطيبين».

وكان الأهلي قد فاز على نظيره نادي إنبي بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ستاد بتروسبورت، في إطار الجولة الثالثة عشر والمؤجلة ببطولة الدوري العام المصري.