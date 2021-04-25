شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عبد الحميد: الزمالك لن يجدد تعاقده مع فرجانى ساسى بنهاية الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف تامر عبدالحميد نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، صعوبة التوقع ببطل الدوري هذا الموسم مؤكداً أن الزمالك لن ينجح في تمديد تعاقده مع التونسي فرجاني ساسى.

وقال تامر عبدالحميد في تصريحات تلفزيونية: «الزمالك لن يجدد تعاقده مع فرجانى ساسى بنهاية الموسم، ولو زيزو عايز يمشى يبقى يتفضل يمشى».

وأضاف: «الزمالك لم يخطئ في الموافقة على اعارة مصطفى محمد لأن اللاعب ينتظره مستقبل كبير في أوروبا ولكن الزمالك لم يجد بديل مناسب حتى الان له».

وأكمل نجم الزمالك الأسبق: «أداء كهربا مع الاهلى هو الأقل بين كل الأندية التي لعب لها اللاعب، وأرشح الشناوى ومحمد صلاح وأحمد حجازى للظهور مع المنتخب الاوليمبى في اوليمبياد طوكيو».

وتابع تامر عبدالحميد: «الزمالك استقر على عودة مصطفى فتحى ورزاق سيسيه ومحمد صبحى وعمر السعيد ومحمد اوناجم في الموسم المقبل والزمالك سيرحب برحيل محمد عواد، العقود في الزمالك تفوق نظيرتها في الاهلى بـ 120 مليون جنيه».

وعن بيراميدز قال تامر عبدالحميد: «مستواه لم يتراجع هذا الموسم، هذا هو مستواه الطبيعى من ثلاثة مواسم، القصة مش بكثرة النجوم».

وأكمل :«صعب توقع بطل الدوري هذا الموسم، والزمالك لايزال عنده فرصة للتتويج باللقب المحلى».