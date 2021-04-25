شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. شيكابالا وحامد والجزيري يتألقون في التقسيمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، تقسيمة فنية للاعبي الفريق على هامش التدريبات الجماعية قبل مباراة البنك الأهلي.

وأدى اللاعبون التقسيمة التي شهدت تألق أكثر من لاعب، على رأسهم محمود عبدالرازق «شيكابالا» وطارق حامد وسيف الدين الجزيري.

ويواجه الزمالك فريق البنك الأهلي مساء غدٍ الإثنين في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، والتي ستقام في التاسعة والنصف مساءً باستاد القاهرة الدولي.