شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إكرامي: أنا أشطر من الشيطان في الكرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد شريف إكرامي، حارس نادي بيراميدز حاليًا والأهلي السابق، أنه رحل عن القلعة الحمراء في الوقت المناسب.

وسُئل الحارس خلال ظهور تلفزيوني، اليوم الأحد: «شيطانك ممكن يكون خدعكم بالرحيل عن نادي الأهلي؟»، ليرد: «الشيطان ممكن يضحك عليا، ومحدش يقدر يسيطر على شيطانه بشكل كامل، ولكن في النقطة دي الشيطان مش بييجي ناحية قراري، والقرار برحيلي عن الأهلي كان مناسب في الوقت المناسب».

وأكد حارس مرمى نادي بيراميدز: «شريف إكرامي أشطر من الشيطان في الكورة.. لكن في الحياة ماتش رايح جاي».