شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يجتمع بعبد المقصود على هامش مران الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اجتمع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك بأحمد عبدالمقصود المدرب المساعد في الجهاز الفني للفريق على هامش انطلاق التدريبات الجماعية اليوم.

وشهد اجتماع كارتيرون مع عبدالمقصود في حضور أحمد شعبان مترجم الفريق، شرح المدرب الفرنسي بعض الأمور الفنية والتكتيكية لنقلها للمدرب المساعد من أجل تنفيذها مع لاعبي الفريق خلال المران.

ويواجه الزمالك فريق البنك الأهلي مساء الغد الإثنين في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، والتي ستقام في التاسعة والنصف مساء باستاد القاهرة الدولي.