شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات بدنية وإطالات للاعبي الزمالك قبل المران والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع لاعبو نادي الزمالك لتدريبات بدنية واطالات تحت إشراف الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، وذلك قبل انطلاق التدريبات الجماعية على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.

وأدى اللاعبون تدريبات الإطالات في مجمع الصالات الدولية، والتي اعتاد الفريق على تنفيذها قبل كل مران في ظل حرص الجهاز الفني على الحفاظ على الحالة البدنية للاعبين.

ويستعد الزمالك للقاء البنك الأهلي مساء الغد الإثنين في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.