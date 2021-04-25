شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد عودة راموس إلى تدريبات ريال مدريد الجماعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت تقارير صحفية إسبانية أن سيرجيو راموس، قائد فريق ريال مدريد، سيكون قادر على العودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية بداية الأسبوع المقبل.

وكان راموس قد تعرض لإصابة عضلية قوية أثناء تواجده مع المنتخب الإسباني خلال فترة التوقف الدولي وهو ما تسبب في غيابه عن مباريات مهمة خاصة منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويحيط الغموض بمستقبل راموس مع ريال مدريد بعد رفضه مقترح رئيس النادي بتخيض قيمة عقده بنسبة 10% لمواجهة الأزمة المالية التي خلفها فيروس كورونا.

وينتهى عقد سيرجيو راموس خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة وترغب عدد من الأندية الكبرى في أوروبا يأتي على رأسها باريس سان جيرمان، الحصول على خدمات القائد الإسباني.

ويدخل ريال مدريد مرحلة الحسم في الموسم الحالي بخوض نهائيات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي، واقتراب الدوري الإسباني من النهاية وسط منافسة شرسة مع برشلونة وأتلتيكو مدريد.